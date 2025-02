Ilrestodelcarlino.it - Sta per finire un’epoca, chiude il Joe’s Pub

Ancora 30 giorni di vita per ilPub, dopo 45 anni di attività lo storico eserciziorà i battenti il 30 marzo. L’annuncio dei titolari ha destato sorpresa in paese dove il pub conta molti clienti e molti sono rimasti dispiaciuti perché in quel locale si trovavano bene, era punto di ritrovo con gli amici per mangiare una pizza, ascoltare musica e fare tardi a parlare di tutto. La delusione è anche perché la chiusura avviene malvolentieri, cioè non per volontà dei proprietari ma dovuta a problemi inerenti la proprietà dell’immobile. IlPub era stato aperto il giorno di San Valentino, il 14 febbraio 1981, ben 45 anni fa, da Giovanni Daltri e sua moglie Katia Pollini. Situato vicino al centro ma in posizione un po’ defilata, era stato pensato per il ritrovo serale dei giovani, quasi come "copia" dei pub d’oltremanica e che solo a Rimini avevano allora da poco preso piede.