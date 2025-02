Oasport.it - SPRINT ZONE – La nuova dimensione internazionale di Oliveri: obiettivo Mondiali di Tokyo

Leggi su Oasport.it

Per l’appuntamento del martedì di2u, ospite MatteoInizio di stagione esaltante per il saltatore sanremese dopo un 2024 complicato a causa di un infortunio al polso che gli ha fatto saltare tutte le gare al coperto e le prime all’aperto, dove peraltro non è riuscito poi ad esprimersi secondo le proprie potenzialità, cosa riuscitagli invece subito a gennaio di quest’anno con il nuovo personale nell’asta di 5.55, ma soprattutto con l’ottima misura di 5,70 grazie alla quale ha vinto il suo terzo titolo assoluto indoor ad Ancona, con un miglioramento di ben 18 centimetri rispetto al precedente limite di 5.52 risalente al 2023. Per lui adesso nuove prospettive con la possibilità di partecipare a importanti meeting internazionali quando inizierà la stagione all’aperto e l’, fino a poco tempo fa solo un sogno ma oggi ben più di questo, di puntare alla qualificazione per iin Giappone a settembre, passando magari da una convocazione dell’ultim’ora per gli europei al coperto di marzo in Olanda.