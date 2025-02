Oasport.it - Sport invernali, calendario 24 febbraio-2 marzo: orari, programma, tv, streaming

Si preannuncia ricca di eventi la settimana da lunedì 24a domenica 2per quanto concerne gli: il piatto forte saranno certamente i Mondiali di sci nordico, che scatteranno a Trondheim, ma sarà protagonista anche lo sci alpino, con le tappe di Coppa del Mondo di Kvitfjell (donne) e Kranjska Gora (uomini).Ultima tappa di Coppa del Mondo per lo speed skating, gare del circuito maggiore anche per snowboard e sci freestyle, mentre per la categoria junior sono previsti i Mondiali di sci alpino, biathlon, pattinaggio artistico e short track, oltre agli Europei di slittino.Coppa del Mondo sci alpino,Kvitfjell e Kranjska Gora:26-2, tv,(24-2)SCI ALPINOLun. 24/02/25 – Gran Premio Italia sr – SL maschile Bielmonte (Bi)Mar.