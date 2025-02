Parmatoday.it - Sport: approvata la realizzazione di un nuovo campo da calcio

Leggi su Parmatoday.it

Il Comune ha approvato il progetto esecutivo per ladi undaa 7 in erba artificiale con impianto di illuminazione presso il Centroivo "Enrico Catuzzi". L’intervento, che rientra nell’ambito delle migliorie proposte dalla A.S.D. U.S. Astra, attuale gestore.