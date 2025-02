Romadailynews.it - Spionaggio: Tempesta (Pd), vicini a don Mattia, vicenda inquietante

La situazione delloai danni di attivisti e giornalisti sta diventando sempre più preoccupante. Tra le vittime di Paragon c’è anche DonFerrari, cappellano di bordo di Mediterranea Saving Humans, impegnato da anni nel salvare vite nel Mediterraneo e nel denunciare le violenze subite dai migranti nei lager libici. Lo ha reso noto Giulia, presidente del Pd Roma e consigliera capitolina, tramite un post su Facebook. In un’intervista a “La Stampa” Donha affermato di non essere sorpreso dallo, ma si chiede perché la solidarietà venga considerata una minaccia.ha elogiato l’opera di Done ha criticato il Governo e la Presidente Meloni per non affrontare la questione in maniera trasparente. La solidarietà e il sostegno sono rivolti a Donaffinché non si senta solo in questa