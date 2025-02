Internews24.com - Spettatori Inter Lazio, oltre 50mila tifosi a San Siro per il match di Coppa Italia! Il dato

di Redazionea Sanper ildi! Ilsui presenti allo stadio staseraAppena iniziato il secondo tempo di, gara valida per i quarti di finale di, attualmente ferma sul risultato di 1-0 per i nerazzurri. Un gioiello di Marko Arnautovic al volo st regalando il vantaggio momentaneo alla squadra di Inzaghi, che in caso di vittoria, troverebbe il Milan ad attenderla in semifinale, per un super derby., Quarti: 53.333Settore ospiti: 1.130 pic.twitter.com/rTOolLPE78— Daniele Mari (@marifc) February 25, 2025 Arrivato anche ilufficiale suglipresenti allo stadio stasera per il: come riportato da Daniele Mari su X, sono esattamente 53333a San, 1130 soltanto nei settori ospiti.