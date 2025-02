Ilfattoquotidiano.it - “Spes contra spem”: ecco cosa significa la frase pronunciato da don Nunzio Currao durante la preghiera

La speranza contro ogni speranza: è quella invocata lunedì 24 febbraio,laper papa Francesco, dal cappellano del Policlinico Gemelli, don. Una espressione che, vista la situazione critica del Papa, ricoverato dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale, ha suscitato preoccupazione. Ma da dove proviene questa?L’espressione “” è tratta dalla Lettera ai Romani di san Paolo (4, 18) nel Nuovo Testamento. L’apostolo la utilizza per descrivere la fede incrollabile di Abramo, che, nonostante la sua avanzata età e la sua sterile moglie Sara, ha continuato a credere nella promessa di Dio di una discendenza numerosa. Sebbene a quel tempo non avessero figli, Abramo ha visto realizzarsi la promessa divina con la nascita di Isacco, diventando “padre di molti popoli”, come scrive san Paolo.