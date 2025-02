Tg24.sky.it - Sparo di Capodanno, processo a Pozzolo: giudice nega oblazione. Delmastro tra testimoni

Prende il via oggi, 25 febbraio, ila carico del deputato Emanueledi Fratelli d'Italia (ora sospeso) per la vicenda dello “di” a inizio 2024. Nelle prime ore dell’anno, un proiettile colpì uno dei partecipanti a una festa appena terminata presso la Pro Loco del paesino di Rosazza in provincia di Biella. Emanueleè imputato per “porto illegale di arma comune da” e “porto illegale di munizionamento da guerra”. Rispetto al quadro iniziale, le accuse sono più circoscritte: Luca Campana, il 31enne elettricista rimasto ferito, aveva ritirato la querela per lesioni dopo avere raggiunto un accordo economico. Mentre per le ipotesi di esplosioni pericolose e omessa custodia d'armi il parlamentare ha invece presentato una domanda di- cioè il pagamento di una somma di denaro per azzerare il procedimento - che è stata accolta, e si era dunque giunti a una sentenza di non luogo a procedere.