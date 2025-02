Spalletti porta ancora il Napoli nel cuore | quello che succede a casa sua è da pelle d’oca

Leggi su Spazionapoli.it

Lucianosarà sempre ricordato come simbolo di uncapace di rire all’ombra del Vesuvio lo Scudetto dopo gli anni di Diego Armando Maradona.Ildi Antonio Conte puòsognare in grande, malgrado un mese di febbraio davvero molto complicato per la squadra azzurra. D’altronde, i soli tre punti nelle ultime quattro partite sono un bottino fin troppo magro per chi ha l’ambizione di non tirarsi indietro, ma contro l’Inter i partenopei hanno la possibilità di poter sorpassare nuovamente in classifica la compagine nerazzurra, ora capolista della classifica di Serie A. La speranza da parte dei tifosi è che si possa rivivere la gioia di due anni fa, quando gli azzurri si regalarono il terzo Scudetto della propria storia.Artefice principale di quell’annata fu, senza dubbio, Luciano(ora Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ndr), che avrà sempre un posto speciale nei cuori dei tifosi napoletani.