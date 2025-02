Ilnapolista.it - Spalletti: «Napoli e Inter sono due sistemi a confronto, da loro prendo sempre appunti»

Luciano, ex allenatore dele attuale ct dell’italia, ha rilasciato un’vista a Repubblica in vista della sfida di sabato tra gli uomini di Conte e l’vale lo scudetto. «In questo duello trovoqualcosa di nuovo da appuntarmi.due, hanno allenatori che esprimono cose nuove, tattiche e di ricerca. Trovila giocata particolare, l’indicazione da dare al calciatore». Poi si parla dei quarti di finale di Nations League contro la Germania in programma il il 20 e il 23 marzo. Con la Germania sarà dura. «Una doppia sfida che richiede attenzione, entusiasmo e coraggio. Dovessimo passare sarebbe galvanizzante». Con qualche novità? «Il passo successivo al 3-5-2 è avere qualcosa del sistema dell’Europeo: calciatori che saltano l’uomo, un po’ alla Baggio, per avere più sbocchi sulle fasce».