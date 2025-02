Ilrestodelcarlino.it - Spaccio a Ravenna, i giardini Speyer sotto la lente d’ingrandimento dei carabinieri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 25 febbraio 2025 - Nel corso della scorsa settimana ihanno eseguito un controllo straordinario nelle zone delte ripetutamente segnalate dai cittadini per il degrado urbano e lo. In particolare i militari sono intervenuti più volte nella zona della stazione ferroviaria, in quella dei, dell’Isola di S. Giovanni e di via Santi Baldini. A prendere parte ai servizi sono stati idella Compagnia di, coadiuvati dai colleghi delle Compagnie di Lugo, Faenza e Cervia – Milano Marittima, nonché con il supporto del personale delle Squadre di intervento operativo del 4° BattaglioneVeneto. In particolare, i militari hanno identificato circa centodieci persone, due delle quali sono state accompagnate in Caserma per l’identificazione, controllato diversi veicoli eposto persone potenzialmente sospette a varie perquisizioni e ispezioni sul posto.