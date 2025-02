Ilrestodelcarlino.it - Spaccia anabolizzanti in palestra, arrestato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cento barattoli di sostanzee dimagranti e cento fiale di testosterone. Nascoste tra casa e, in un locale non accessibile ai clienti. È finito di nuovo nei guai, questa volta ai domiciliari, M. V., 66 anni, storico gestore di palestre in città,negli scorsi giorni dai carabinieri del Nas, al termine di un’indagine partita dalla morte di un personal trainer, stroncato da un malore a 53 anni nell’ottobre del 2023 a Malalbergo. A casa dell’uomo, i militari dell’Arma avevano trovato alcune confezioni di: benché il decesso non sia legato, stando a quanto emerso dagli accertamenti medico-legali, all’assunzione di queste sostanze, i carabinieri hanno comunque deciso di approfondire le verifiche per capire chi gliele avesse vendute. E così, dall’analisi delle conversazioni ritrovate sul cellulare della vittima, i carabinieri del Nas hanno individuato il sessantaseienne, con diversi precedenti specifici e una squalifica di 20 anni, fino al 2039 dal tribunale nazionale antidoping.