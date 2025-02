Juventusnews24.com - Sottil cita l’ex fuoriclasse della Juve: «Da piccolo mi è sempre piaciuto lui. Mi faceva impazzire». La rivelazione

di RedazionentusNews24ha ricordato un aneddoto legato alla sua infanzia di bambino innamorato del calcio: era stregato da un ex giocatoreRiccardo, nuovo rinforzo del Milan nel corso del mercato di gennaio, ha parlatosua idolatria per CR7. Ecco le parole al miele per. PAROLE – «Da, quando ho iniziato a guardare le partite, mi èCristiano Ronaldo, soprattutto quando era al Manchester United micose incredibili. E’ un grande atleta e un grande professionista. E’ un esempio per il calcio. Sono cresciuto con lui. Conceicao mi ha fatto fin da subito una bella impressione. E’ molto diretto, sa quello che vuole e da calciatore lo apprezzo molto».Leggi suntusnews24.com