Secoloditalia.it - Sos sicurezza, no di Ecr e FdI al garante europeo che “difende” la privacy dei criminali: i cittadini vengono prima

In un’Europa che ribolle, in cui rigurgiti terroristici infiammano le strade e macchiano di sangue i marciapiedi, doveesportate pratiche di violenza sessuale di gruppo che affondano le radici dell’integralismo, siamo costretti ad assistere da due anni ad una surreale diatriba tra entità sovranazionali, divise sulle modalità per garantire ladei. Riavvolgo il nastro di una vicenda che lascia scioccati e sulla quale il gruppo di ECR e Fratelli d’Italia stanno cercando di fare luce con tutti gli strumenti che hanno a disposizione.Sosin Europa: le norme sullanegano lo scambio di dati dei possibiliDue anni fa, ilper la protezione dei dati personali ha sostanzialmente bloccato la condivisione dei dati personali tra le agenzie Europol e Frontex, l’una dedicata al contrasto allatà transfrontaliera e l’altra che è sostanzialmente la guardia di frontiera e costiera europea.