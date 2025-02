Ilgiorno.it - Sos resistenza agli antibiotici. Una task-force per l’emergenza grazie a università e ospedale

Leggi su Ilgiorno.it

, Asst Brianza e Bicocca in campo per sorvegliare e sensibilizzare operatori sanitari e medici di famiglia su un tema cruciale. In cattedra, la Microbiologia e Virologia, l’unità organizzativa nata a fine 2022 a Vimercate che porta a termine più 400mila prestazioni l’anno e ospita la scuola di specializzazione dell’. Un fiore all’occhiello nel panorama aziendale, una reputazione consolidata in poco tempo"a investimenti sul personale, know-how, tecnologie e formazione". Così il laboratorio diretto da Pierluigi Congedo ha cominciato a costruire un progetto ambizioso, che parte da un assioma: "L’importanza di una diagnosi tempestiva e il monitoraggio delle principali patologie infettive sul territorio". Un’eredità della pandemia. La struttura risponde alle richieste degli ambulatori e dei reparti di degenza di tutta l’azienda, garantendo una presenza 7 giorni su 7 e la disponibilità notturna in caso di urgenze.