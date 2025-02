Sopravvissuta alla Shoah Edith Bruck agli studenti di Palermo | Rispetto e responsabilità verso le diversità

Leggi su Orizzontescuola.it

Un gruppo didiha chiestoscrittrice: "Cosa vorrebbe che le chiedessero dei ragazzi come noi per farla sentire una donna comune?". E la donna risponde: "Sono una donna comune, sono una moglie, una sorella, una persona che ama, che piange, che ride, gioca. Mi chiedono sempre dei campi di concentramento come se non ci fossero altre cose nella mia vita. Questo mi dispiace perché mi riporta indietro a quella vita terribile di oltre 80 anni fa, che non era vita, quando io avevo soltanto 13 anni. Mi piacerebbe ricevere una domanda comune: come donna, come cittadina, cosa penso oggi, non quello che abbiamo vissuto, anche se quello che ho vissuto è dentro di me, e vivrà con me per sempre." L'articolodi: “le” .