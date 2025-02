Sondriotoday.it - Sondrio: il caso del volantinaggio negato approda in consiglio comunale

Lo scorso 14 febbraio, in occasione della festa e dell'incontro istituzionale a un anno dalle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, è stata negata l'autorizzazione al comitato "Treni in orario Valtellina e Valchiavenna" di distribuire alcuni volantini in cui si sottolineavano i disservizi ferrorivari.