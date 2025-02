Thesocialpost.it - Sondaggio Swg per il tg di Mentana: FdI supera il 30%, Pd staccato di 8 punti

Continua la crescita di Fratelli d’Italia, che questa settimana guadagna lo 0,4%, raggiungendo il 30,2% nelle intenzioni di voto. È quanto emerge dalSwg per il Tg La7, diffuso da Enriconell’edizione di lunedì 24 febbraio.Leggi anche: Sondaggi politici, il Pd scende ma FdI rimane stabile: gli ultimi datiAvanzano anche Pd e Movimento 5 StelleOltre a FdI, anche il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle registrano un aumento nei consensi. I dem crescono dello 0,2%, arrivando al 22,2%, mentre il M5S segna un +0,3%, attestandosi al 12,2%.In calo Forza Italia e LegaForza Italia perde lo 0,1%, scendendo al 9,2%, mentre la Lega arretra dello 0,2%, fermandosi all’8%. Alleanza Verdi e Sinistra registra un lieve calo dello 0,1%, toccando il 6,5%.Piccoli partiti e indecisi in aumentoTra i partiti minori, lieve crescita per Azione (+0,1%, 3,2%) e Noi Moderati (+0,1%, 1,1%).