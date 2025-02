Lettera43.it - Sondaggi politici 25 febbraio 2025: FdI sopra il 30 per cento, bene Pd e M5s

Settimana positiva per i partiti in vetta ai. Secondo le rilevazioni di Swg per Tg La7, dal 17 al 24tanto Fratelli d’Italia quanto il Pd e il Movimento 5 stelle sono cresciuti nelle intenzioni di voto degli italiani. Ha fatto meglio di tutti il partito di Giorgia Meloni, saldamente in vetta alle preferenze con un +0,4 perche l’ha riportatoquota 30, al 30,2. I dem di Elly Schlein, invece, hanno guadagnato meno, lo 0,2, portandosi al 22,2 per. Terza posizione per i pentastellati di Giuseppe Conte, che con una crescita dello 0,3 persono saliti al 12,2.Giuseppe Conte (Imagoeconomica).In calo FI, Lega e AvsMale, invece, gli inseguitori. Forza Italia ha perso lo 0,1 perscendendo al 9,2 ma restando davanti alla Lega, che ha fatto anche peggio.