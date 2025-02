Lanotiziagiornale.it - Sondaggi, crescono Fdi, Pd e M5s: Meloni supera il 30%, Conte torna sopra il 12%

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Gli ultiminon variano il quadro politico attuale, con Fratelli d’Italia che consolida il suo primato ma con Pd e Movimento 5 Stelle che guadagnano consensi nell’ultima settimana. I tre principali partiti sono quindi in crescita, mentre in affanno risultano essere Forza Italia e Lega.La rilevazione di Swg per il TgLa7 congela quindi gli equilibri esistenti, confermando la crescita dei consensi proprio dei primi tre partiti. Vediamo, nel dettaglio, quali sono le intenzioni di voto nell’ultimoo diffuso lunedì 24 febbraio.elettorali,Fdi, Pd e M5sIn testa c’è Fratelli d’Italia: il partito di Giorgiaal didel 30% dopo aver guadagnato lo 0,4%, attestandosi così al 30,2%. Viene così ampliato il margine con il Pd che, pur crescendo dello 0,2%, resta attardato di otto punti, con il 22,2% dei voti.