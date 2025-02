Sondaggi che mazzata per Schlein E Meloni veleggia al 305 per cento

Iltempo.it - Sondaggi, che mazzata per Schlein. E Meloni veleggia al 30,5 per cento

Nelo dell'Istituto Noto per Porta a Porta sono due i dati che svettano tra gli altri: il partito di Giorgia, Fratelli d'Italia, che resiste oltre la soglia psicologica del 30 perdelle intenzioni di voti, e il calo del Pd di Ellyche in sei settimane perde un punto percentuale. Ecco i dati nel dettaglio delo diffuso martedì 25 febbraio dal programma condotto da Bruno Vespa su Rai1. Come detto FdI resta stabile rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 4 febbraio e si attesta al 30,5%, seguito dal Pd al 23,5%, che cala dello 0,5%. I dem tre settimane fa avevano perso un ulteriore mezzo punto. Il Movimento 5 Stelle, invece, guadagna l'1% e va all'12,5%. Forza Italia all'8% perde mezzo punto (-0,5%) mentre la Lega resta all'8,5%. Alleanza Verdi e Sinistra è stabile al 5,5%, come Azione e Italia Viva, entrambi al 2,5%.