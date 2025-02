Ilnapolista.it - Solo la Lazio ha avuto meno infortuni muscolari del Napoli (ma fermi per più giornate). Ecco i numeri

Leggi su Ilnapolista.it

lahadel(maper più). Cosa dicono iVita reale e vita percepita. La differenza, come sempre, sta tutta lì. Oggi a, attorno al Calcio, ben insufflata, si agita la corrente che vorrebbe ilvittima di chissà quantie quindi di chissà quale preparazione atletica sbagliata da parte di Antonio Conte. Quando le cose vanno male, ci si agita sempre tanto. E ci si divide (brutto segno) nella caccia ai responsabili. Ovviamente l’indiziato numero uno (ma anche due e tre) del calo delè Aurelio De Laurentiis. È inutile soffermarsi sul mercato di gennaio: via Kvara, dentro Okafor. Conte aspettava Danilo e poi non è arrivato. È inutile dilungarsi. Non sappiamo cosa sia accaduto, fatto sta che dal mercato ilnon ne ha imbroccata più una: tre pareggi e una sconfitta (a Como).