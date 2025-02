Ilfattoquotidiano.it - “Solo con l’unione possiamo resistere a ciò che ci sta per colpire”: Jane Fonda attacca ai Sag Awards Donald Trump (col pugno chiuso) senza citarlo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

non èuna delle attrici più stimate di Hollywood, ma anche una donna che ha fatto dell’attivismo il suo credo politico e sociale. Non è un caso quindi che ai recenti Screen Actors Guild, uno dei premi che precedono e anticipano le tendenze per gli Academy, la star abbia dedicato un pensiero alla situazione mondiale e americana conalla presidenza Usa. Sia chiaro che (anche un po’ astutamente)non ha citato direttamente il presidente, ma ai più è parso chiaro nel suo discorso.“Quello che noi attori creiamo e? l’empatia – ha detto l’attrice 87enne -. Il nostro lavoro e? capire un altro essere umano in modo cosi? profondo da poter toccare la sua anima. E non vi sbagliate. Essere empatici non vuole dire essere deboli o woke. Tra l’altro: woke significanon fregarsene degli altri”.