Ilfattoquotidiano.it - “Solo Chiara Ferragni può comprendermi”: Fedez voleva rinunciare a Sanremo 2025 dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona. Lo rivela lo YouTuber Ale Della Giusta

Si intitola “7 giorni con: la verità dietro al suo”, il video pubblicato da Alessandrosu YouTube ieri 24 febbraio. Alessandro – conosciuto su YouTube con il nome @ale– ha 1,28 milioni di iscritti sul proprio canale. 26 anni, friulano, ha seguito “spalla a spalla” il rapper milanese in occasione75esima edizione del Festival di(in cuiha partecipato con il brano “Battito”, classificandosi quarto). Tutto inizia dalle prove generali: “Arrivo sotto casa sua, ma c’è qualcosa che non quadra. L’umore non è dei migliori ma so che è fatto così quindi per ora non ci do peso”, dice Alessandro riprendendo tutto. “Mi stupisce come il suo umore sia labile. Poi finalmente arriviamo all’Ariston, ci danno i pass e iniziamo a conoscere gli spazi che da lì a pochi giorni saranno indelebili”.