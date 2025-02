Soldati europei in Ucraina? Solo in missione Onu e con la garanzia degli Usa I paletti di Meloni e Tajani sul piano di Francia e Uk

Leggi su Open.online

, dunque anche italiani, dispiegati su suolo ucraino in unadi peacekeeping? Un domani, forse, e a precise condizioni. Ma per adesso non se ne parla. È la linea su cui si assesta in queste ore il governorispetto almesso sul tavolo con crescente insistenza dae Regno Unito. Negli scorsi giorni, i due Paesi hanno più volte espresso la volontà di formare una forza di peacekeeping europea che faccia da cordone di sicurezza contro potenziali ulteriori «colpi di testa» russi contro l’(e oltre) dopo il raggiungimento del possibile cessate il fuoco. L’ipotesi «non è all’ordine del giorno, ha tenuto a sottolineare il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari. Oggi come oggi, «l’Italia non la reputa la soluzione più efficace.