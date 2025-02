Soldati europei e italiani in Ucraina? Possibile con bandiera Onu

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Archiviato anche il 24 febbraio, data simbolica per i tre anni dall’invasione russa dell’, resta acceso il dibattito in Europa sulle modalità per continuare a sostenere la causa di Kiev di fronte al nuovo asse tra Stati Uniti e Russia, che mette sostanzialmente dalla stessa parte del tavolo Vladimir Putin e Donald Trump, .