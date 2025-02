Sport.quotidiano.net - Soddisfazione. Bilisari, Landi e Mazzi. Premi in Federazione

Tre arcieri della Compagnia Maremmana Arcieriati in. Si è svolta a Roma l’assemblea nazionale della Fitarco che ha vistoati tre rappresentanti della società grossetana per i risultati ottenuti nel biennio 2023/24 per un riconoscimento che comprende tutte le divisioni arcieristiche e tutte le specialità, delle classi senior e giovanil. Matteoè statoato per i risultati sportivi ottenuti nel biennio 2023/24 salendo a podio in più occasioni sui podi internazionali. Ginevraè stataata per i risultati sportivi ottenuti nel biennio 2023/24 salendo a podio in più occasioni sui podi internazionali. Infine, Stefanoè statoato per il suo impegno nel seguire e far crescere gli atleti del mondo compound giovanile e aiutarli a raggiungere i loro obiettivi internazionali nel biennio 2023/24.