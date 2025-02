Bergamonews.it - Soccorso Alpino Lombardia: il nuovo presidente è il bergamasco Marco Astori

Bergamo.è ildel Corpo Nazionalee Speleologico. Cambio ai vertici, dunque, a seguito delle elezioni che si sono tenute lunedì. Dopo un mandato, il lecchese Luca Vitali, in carica dal 2022, passa il testimone al. Quest’ultimo ha già ricoperto per due mandati consecutivi, fino alla fine del 2024, il ruolo di Delegato della VI Delegazione Orobica, che comprende le stazioni di Clusone, Media Valle Seriana, Oltre il Colle, Schilpario, Valbondione, Valle Brembana e Valle Imagna.A supportarlo nelincarico sarà il neo-eletto vice, il lecchese Gianluca Crotta, appartenente alla stazione Triangolo Lariano. Crotta vanta un’esperienza consolidata all’interno del CNSAS: è stato coordinatore delle ricerche, coordinatore dei Tecnici della Centrale Operativa ed ex capostazione della stazione Triangolo Lariano, che opera tra Bellagio, Como e Valmadrera.