Ilgiorno.it - Smashing Pumpkins e Massive Attack: debutto cult per il nuovo Parco della Musica di Milano

Segrate () – Segrate alza il volume. E lo fa colcrocevia del live milanese attivo a giugno in un angolo diForlanini che guarda verso l’Idroscalo non lontano dalla Tangenziale Est e dal capolineametropolitana 4 a Linate. Una rassegna preannunciata sul web dall’apertura delle prevendite di una serie di concerti che hanno subito destato l’attenzione dei fans. Quelli dei, in scena il 18 giugno,star portoricana Ozuna il 20, dei Nine Inch Nails di Trent Reznor il 24, di Kool & The Gang il 29, dei De La Soul il 2 luglio, degliil 30. Ed è solo l’inizio, visto che la rassegna che tra il 14 giugno e il 30 luglio si propone di richiamare 90mila persone con 15 spettacoli. Tutto su un’area verde di 70mila metri quadrati agevolata dagli investimenti strutturali a lungo termine che il contratto decennale stipulato dagli organizzatori con l’amministrazione consente di pianificare.