Quotidiano.net - Smart TV Full HD da 32 pollici in offerta su Amazon: un affare vero a questo prezzo

Leggi su Quotidiano.net

Per chi è alla ricerca di unaTV da 32, inmomento, c'è un'ottimada cogliere al volo su. Grazie alla promo in corso, infatti, la TCL 32SF540 è ora disponibile alscontato di 155 euro, mettendo a disposizione la piattaformaFire TV oltre a un pannello con risoluzioneHD (in una fascia diin cui, in genere, vengono proposti ancora pannelli HD). Il modello di TCL è venduto e spedito direttamente da. Acquista laTV TCL inTV da 32: l'giusta è suTCL 32SF540 è la soluzione giusta per gli utenti alla ricerca di un nuovo televisore "compatto", da utilizzare in un ambiente in cui, per motivi di spazio, non è possibile puntare su un modello più grande. Il pannello da 32è di ottima qualità, proponendo una risoluzioneHD.