Ilgiorno.it - Slitta la riapertura dell'ufficio postale di Sant'Angelo Lodigiano: ancora disagi

, 25 febbraio 2025 – Non arrivano gli arredi,la. Nonostante le ripetute rimostranze deiangiolini che abitano nella terza città più grande del, la ripartenza del servizio tarderà. Sono infatti in corso i lavori di ristrutturazione’edificio, per migliorarlo e aumentare i servizi. La riqualificazione dei locali, rientra infatti nel progetto Polis, che trasforma l’nella “casa dei servizi digitali”, abilitata ai servizia pubblica amministrazione. Alla, oltre ai consueti servizi postali, finanziari, assicurativi, di telefonia ed energia, sarà possibile richiedere i certificati previdenziali, giudiziari, anagrafici e di stato civile ed entro il 2026, anche il rilascio di passaporti, carte di identità elettroniche.