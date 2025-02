Panorama.it - Slitta il Decreto Bollette: tre giorni per sciogliere il nodo

Più di tre miliardi non ci sono. Il Mef ha reagito così allomento deldeciso dalla premier, ribadendo che i fondi sono quelli. Le misure di aiuto antirincari a famiglie e imprese dovevano approdare oggi in Consiglio dei Ministri e invece ci arriveranno venerdì mattina, perché considerate “non soddisfacenti” da Giorgia Meloni, che chiede anche un miliardo in più. In campo ci sono tre protagonisti: grandi imprese, famiglie e piccole imprese che stanno vivendo il caro energia e i produttori di energia che devono mantenere i margini. A tirare le fila, in cerca di un compromesso il governo, che deve trovare anche la copertura economica.La premier ha chiesto ai ministri Giancarlo Giorgetti e Gilberto Pichetto Fratin di rivedere la bozza presentata, per “fare di più” e garantire un impatto più concreto sulledi famiglie e imprese.