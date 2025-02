Ilnapolista.it - Sinner non ha ancora cambiato il tennis, ma ha cambiato per sempre l’antidoping (New York Times)

non hail– per alcuni in verità, sì – ma secondo il Newcambierà perla lotta al doping. “Lui e il suo team legale hanno contribuito a un enorme cambiamento per tutti gli atleti che affermano, e possono provare sulla base della probabilità, di aver involontariamente permesso a una sostanza proibita di entrare nei loro corpi”. L’aveva scritto anche El Paìs.“Potrebbero esserci altri casi come quello diprima che passi troppo tempo. La Wada sta elaborando delle modifiche al suo codice che consentirebbero pene minori in casi simili di doping involontario. Inoltre, dopo aver utilizzato i suoi poteri speciali per raggiungere un accordo al di fuori delle pene previste in un caso di così alto profilo, è probabile che altri atleti che affermano di essersi dopati involontariamente chiedano lo stesso trattamento ricevuto da”.