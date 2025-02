Lapresse.it - Sinner a Milano alla Fashion Week, ospite alla sfilata di Gucci

Chi temeva la fuga degli sponsor da Jannikdopo la squalifica per la vicenda Clostebol si deve ricredere. Il numero 1 del mondo, sospeso per 3 mesi dopo l’accordo con la Wada, sta approfittando di questo periodo di ‘vacanza forzata’ per stare in famiglia nella sua Sesto Pusteria ma anche per lasciarsi andare a momenti di relax con puntate nel jet set internazionale.Come si vede da foto e video che circolano sui social,è arrivato aper prendere parteFall Winter2025. L’azzurro è stato invitatodi, il noto brand di cui è testimonial ormai da qualche anno. Dalle immagini si vede un sorridenteuscire dall’hotel dove alloggia e firmare autografi ai presenti, per poi prendere posto accantocelebre giornalista di moda Anna Wintour, direttrice di Vogue America, grande appassionata di tennis e tifosa proprio dell’azzurro.