Genovatoday.it - Sinagoga e Tracce di Memoria

Leggi su Genovatoday.it

Camminare in punta di piedi in una cultura profonda e narrante per tutti noi.: "luogo dove ci si riunisce e casa di studio". Una occasione unica farlo accompagnati da un anziano della Comunità a cui potremmo fare domande e lasciarci trasportare in un mondo con radici antiche.I.