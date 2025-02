Tpi.it - Simone Cristicchi: “La mia canzone non parla di Alzheimer, ognuno interpreta il brano a modo suo”

Leggi su Tpi.it

: “La mianondi”Tra i protagonisti del recente Festival di Sanremo 2025, c’è senza dubbio, il cantante, quinto classificato alla kermesse, che ha emozionato la platea dell’Ariston e non solo con il suoQuando sarai piccola.Ospite di Domenica In, il cantante ha chiarito un equivoco che si è creato durante la manifestazione canora, ovvero che la suanondella mamma malata di.“Quando sarai piccola l’ho scritta 5 anni fa – ha dichiarato– Tutti mi avevano detto di non inserire questanell’album per non ‘bruciarla’. Quando le persone la ascoltavano avevano una forte reazione e abbiamo aspettato che fosse il momento giusto, che maturasse il momento per poterre di un argomento come questo.