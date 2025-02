Thesocialpost.it - Siena, caso di tubercolosi in una scuola, positivo un dipendente: “Test sui suoi contatti”

Undipolmonare è stato segnalato in un istituto scolastico di, coinvolgendo undella‘Tito Sarrocchi’. La segnalazione è stata comunicata dall’azienda ospedaliera universitaria senese al Dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana sud est.“Dall’inchiesta epidemiologica in corso – spiega l’Asl – non emerge un rischio rilevante di trasmissione nell’ambito scolastico; tuttavia, il dipartimento di Prevenzione, in linea con il proprio mandato di tutela della salute pubblica, avvierà un monitoraggio sugli studenti e sul personale entrato in contatto con il, adottando un approccio di massima precauzione”.L’Asl ha inoltre sottolineato che “il collegamento con la dirigenza dell’istituto è costante e gli operatori del dipartimento di prevenzione effettueranno ildi Mantoux ai soggetti individuati comedel