Sicurezza stradale Neopatentato ubriaco causa incidente | nei guai

Si era messo al volante con un tasso alcolico ben quattro volte sopra il consentito un automobilista 22enne, per di più, denunciato dalla Polizia locale di Modena a seguito di un: durante la marcia, infatti, il mezzo condotto dal giovane ha sbandato coinvolgendo un’altra vettura, per fortuna senzare feriti. L’episodio, avvenuto in via Nobili, costituisce uno dei due casi di guida in stato di ebbrezza di carattere penale rilevati nei giorni scorsi dalle pattuglie del Comando di via Galilei. In particolare, verso l’una della notte tra domenica 16 e lunedì 17 febbraio, il 22enne, percorreva su una Fiat Panda via Nobili, in direzione periferia, quando ha perso il controllo della propria vettura, in prossimità della rotonda all’incrocio con via don Zeno Saltini, urtando una Lancia Ypsilon guidata da un 25enne residente in città.