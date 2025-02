Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, più controlli in Bolognina: ecco dove

Bologna, 25 febbraio 2025 – Non c’è pace per il quartiere della, secondo la Questura: “si continua a registrare un’alta concentrazione di fenomeni di particolare degrado sociale, come l’abuso di sostanze stupefacenti, alcool, reati contro la persona e il patrimonio”. Fra i vicoli, inoltre, le forze dell’ordine continuano a fermare molti cittadini stranieri irregolari che si trovano spesso in situazioni di marginalità sociale e trovano, dunque, sostentamento nella malavita. Una zona già presidiata dalla polizia Nonostante la forte presenza delle forze dell’ordine nel quartiere con quotidiane pattuglie a piedi e numerosi servizi straordinari di controllo del territorio settimanali, la Questura di Bologna ha ritenuto necessario di pianificare e predisporre ulteriori servizi di controllo del territorio a partire da ieri, lunedì 24 febbraio, per le prossime settimane.