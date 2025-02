Lanazione.it - Sicurezza, allarme furti in casa: Firenze seconda in Italia per effrazioni, +28%

, 25 febbraio 2025 –è lacittàna per aumento diin abitazione, con un +28,3% rispetto al 2023. È quanto emerge dall’indagine condotta da Confabitare, relativa all’anno 2024, che lancia l’, definendo la situazione una vera e propria emergenza nazionale. A livellono, si registra infatti un furto in appartamento ogni tre minuti, con una media di sette alloggi su mille colpiti dai ladri. Il capoluogo toscano si colloca subito dopo Bologna, che guida la classifica con un incremento del 29,2%. Al terzo posto Venezia (+27,8%). Le grandi città restano dunque le più vulnerabili, e l’associazione dei proprietari disottolinea come la crisi economica, l’immigrazione irregolare e il disagio sociale siano tra i principali fattori che alimentano il fenomeno.