Ilpiacenza.it - Si prega anche a Piacenza per Papa Francesco

Leggi su Ilpiacenza.it

la diocesi di-Bobbio si stringe attorno aricoverato al Policlinico Gemellindo per la sua salute. Le parrocchie in questi giorni si sono già mobilitate nella preghiera. Domani, mercoledì 26 febbraio, alle ore 20.45 è in programma la recita comunitaria del.