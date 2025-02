Liberoquotidiano.it - Si infiltra tra i tifosi del City, salvato all'ultimo dal linciaggio: orrore in Premier League | Immagini forti

Attimi di puro terrore per un tifoso del Liverpool, quando domenica scorsa quando ha deciso dirsi nel settore deidel Manchesterall'Etihad Stadium. Nonostante il tentativo di passare inosservato indossando un giubbotto nero anonimo, il tizio è stato scoperto. Nel giro di poco tempo la situazione si è fatta tesissima, col rischio di essere aggredito brutalmente. Il tutto è stato filmato in un video diventato virale sui social,che mostrano l'assalto deidele l'intervento degli steward, che lo hanno letteralmente, Il tifoso dei Reds (che si sono imposti per 2-0 in trasferta su unsempre più allo sbando) ha commesso l'errore di acquistare un biglietto non destinato al settore ospiti, ritrovandosi così circondato daidel Manchester