Si chiama Leo ha 11 anni ed è il critico di cocktail più temuto degli Stati Uniti | beve ovviamente analcolico e adora le maraschine

Il re dei critici dei(analcolici) ha 11, 240mila follower su Instagram, il visino implume e porta il cappellino con la visiera sulla nuca. Potenza e follia dei social. Leo Kelly, come racconta in un lungo articolo il New York Times, è un bambinetto che sembra uscito da un film della Disney (in realtà attore lo è in diversi blockbuster) e che ad oggi pare condizioni la preparazione dianalcolici dei più celebri bar statunitensi.Un voto di Kelly, insomma, fa tremare i banconi di mezza America. Addirittura quando i bartender vedono entrare il piccoletto nel proprio locale – oramai è conosciuto – in pochi istanti si mettono al lavoro per creare il Shirley Temple perfetto. Già, perché ciò che ossessiona il bimbo è ilnato neglitrenta alle Hawaii per celebrare l’attrice bambina anche se oggi la stessa ricetta è praticamente diventata un glorioso fuori menù.