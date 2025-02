Lanotiziagiornale.it - Si allarga il caso Paragon: spiato pure don Ferrari, cappellano di Mediterranea

Nonostante la consegna del silenzio e l’ordine di minimizzare da parte della maggioranza, ilsi fa sempre più imbarazzante per il governo ogni giorno che passa. Oltre al giornalista Francesco Cancellato e ad alcuni attivisti diSaving Human, come Luca Casarini, la lista degli spiati dal trojan Graphite della società israelianasi arricchisce di una nuova categoria: quella degli uomini di chiesa. Anche don Mattiadi bordo diSaving Humans, è stato infatti avvisato da Meta di essere stato obbiettivo di un “sofisticato attacco sostenuto da entità governative non meglio identificate” a febbraio 2024.A don Mattia inviato lo stesso messaggio di Meta ricevuto da Casarini e CancelaltoA renderlo noto, ieri, la ong del mare, che ha specificato come la notifica di minaccia ricevuta da don Mattia sia “simile a quella pervenuta a Casarini”, capomissione di