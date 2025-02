Rompipallone.it - Shock in Camerun: rapito e torturato dal suo presidente, lo scandalo sta facendo il giro del mondo

Leggi su Rompipallone.it

È arrivata una notizia che ha sconvolto il calcio e che staildel: giocatoredal suo. La ricostruzione.Clamoroso e scioccante quanto accaduto in: la notizia staildel web e al tempo stesso del. Ha spiazzato letteralmente chiunque: ecco l’intera ricostruzione e il comunicato ufficiale che è stato rilasciato in merito alla vicenda.Protagonista purtroppo della vicenda è stato Djomeni Éric Parfait, portiere del Victoria United, club di prima divisione che è stato accusato daldella società di aver venduto per scommessa determinate partite. Ma la vicenda non si è fermata alle accuse, anzi.Secondo i media dellodelle presunte scommesse sarebbe sfociato in qualcosa di molto più grave. Ildel club, Valentin Kwain, avrebbe infatti prima accusato il portiere di aver venduto delle partite e in seguito l’avrebbe