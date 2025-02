It.insideover.com - Shenzen: uno smartphone, una app, un drone e arriva il pranzo. Chissà se conviene…

Leggi su It.insideover.com

Immaginate di aver appena finito un’importante riunione di lavoro. È quasi l’ora di, avete una fame da lupi, ma non potete lasciare la sede della vostra azienda perché tra mezz’ora è previsto un altro meeting. Che cosa potete fare? Dato che vi trovate nell’area urbana di Shenzhen, in Cina, potete tranquillamente prendere il vostro, ordinare una bibita e un pasto caldo tramite qualche app, e aspettare che qualcuno vi recapiti il tutto in un chioschetto situato nei pressi del palazzone di vetro che occupa le vostre giornate. Attenzione però, quel qualcuno non sarà una persona in carne e ossa. Utilizzando il servizio di consegna gestito da Meituan, colosso cinese del delivery e della logistica, vi aspetterà il ronzio di ungiallo e nero. Il velivolo senza pilota (UAV) arriverà puntuale a depositare la merce nell’apposito punto di ritiro, una sorta di distributore automatico la cui parte superiore si aprirà per far atterrare ilcon la sua scatola di cartone contenente quanto richiesto.