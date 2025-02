Sharon Verzeni, sì alla perizia psichiatrica per il killer Moussa Sangare. La «sorpresa» della famiglia della donna uccisa

Leggi su Open.online

«Sono innocente», queste le uniche parole borbottate dadurante la prima udienza del processo per l’omicidio dia coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Per il 30enne reo confesso i giudiciCorte d’Assise hanno accolto la richiesta di perizie psichiatriche. In particolare, l’avvocato dell’imputato non lo ritiene in grado di stare in giudizio e mette in dubbio la sua capacità di intendere e volere al momento dell’uccisione dell’estetista 33enne. L’uomo stesso, fermato e interrogato dalle forze dell’ordine dopo giorni di ricerche, aveva ammesso di averla«senza nessun motivo. L’ho vista e l’ho accoltellata». Lavittima non ha nascosto la delusione di frontedecisioneCorte di Bergamo: «Siamo sorpresi, ma speriamo di ottenere giustizia».