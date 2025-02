Ilfattoquotidiano.it - Sharon Verzeni, perizia psichiatrica per Moussa Sangare che ai giudici dice: “Sono innocente”

della Corte d’Assise di Bergamo hanno accolto le richieste di perizie psichiatriche per, l’uomo reo confesso dell’omicidio di, uccisa a coltellate a Terno d’Isola la notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024. Il 31enne disse di aver avuto un “raptus” vedendo la donna con le cuffiette alle orecchie che guardava il cielo stellato mentre camminava. Il 15 marzo sarà quindi nominato un perito per valutare sia la capacità di stare in giudizio di– già indagato per maltrattamenti nei confronti della famiglia – sia la sua capacità di intendere e di volere al momento dell’omicidio della 33enne che era uscita a fare una passeggiata.Prima che la Corte si riunisse in camera di consiglio per decidere sulle istanze dell’istruttoria, compresa la, alla richiesta deise volesse dire qualcosa ha gesticolato, borbottando: “”.