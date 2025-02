Nerdpool.it - Sgt. Rock – Mike Faist di Challegers potrebbe essere in considerazione per il ruolo da protagonista

Leggi su Nerdpool.it

Luca Guadagninonon sembrare la persona più adatta a dirigere un progetto basato sui fumetti di supereroi eppure da poco è stato confermato come regista del presunto film su Sgt.. Inizialmente si pensava che Daniel Craig fosse in trattative per interpretare ilprincipale, ma si dice che abbia rinunciato a causa di un conflitto di programmazione. Ora, MTTSH riporta che– che ha lavorato con Guadagnino anche in Challengers – è stato preso inper la parte.Se ciò dovessevero,(33 anni) interpreterebbe una versione del personaggio decisamente più giovane.È da un po’ di tempo che si sussurra di un potenziale film su Sgt., e i tentativi di far decollare un film basato sul personaggio risalgono alla fine degli anni ’80, quando Arnold Schwarzenegger fu brevemente proposto per interpretare il