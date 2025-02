Ilfattoquotidiano.it - Sfiducia Santanché, la ministra parla delle sue borse e attacca le opposizioni. E dai banchi gridano: “Pensi alle famiglie dei cassintegrati”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ho una collezione di, ma mio padre mi ha insegnato che si ruba solo quello che si nasconde e io non ho nulla da nascondere“. In Aula ladel Turismo Daniela, nel corso del suo intervento durante l’esame della mozione dicontro di lei, si scaglia contro le, tra le proteste dei deputati Pd, M5s e Avs su tutti. “Per voi sono l’emblema di ciò che detestate”, ha continuato, sempre rivolta, tra brusii, urla di protesta e applausi ironici. E ancora: “Voi non volete combattere la povertà, ma la ricchezza. Io sono quella del Twiga e del Billionaire, aziende che danno lavoro, sono quella che alcuni di voi avete chiamato. Ma sono una signora e non faccio i nomi”, ha concluso. “dei”, viene urlato dai